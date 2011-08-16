〔中国股市〕沪综指缩量收低,央票收益率意外上行令加息预期升温

路透北京8月16日电---中国股市沪综指周二冲高回落缩量收低,终结此前连四日涨势.今日一年期央票发行收益率意外上涨,令升息预期趋浓,加之2,620点上方前期跳空缺口压力沉重,在地产股领跌下,大盘成交低迷,振荡下行.

沪综指.SSEC收报2,608.166点,跌18.604点,或0.71%.沪市A股成交额续降至900亿元人民币,上日为908亿元.上海地产类指数.SSEP收盘大跌2.07%

"央票利率意外上行,给人感觉加息在即."华西证券分析师曹雪峰指出,这是导致沪指回落的主要因素;此外,技术上看,大盘已连续四个交易日上涨,所以今日出现下调也属正常.

中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在消除央票一二级利差倒挂,增加央票需求以助力回笼流动性.在降低再上调存款准备金率的同时,加息预期则有所趋浓.[ID:nCN1901651]

华泰证券分析师周林认为,股市成交量低迷说明目前市场分歧仍然很大,投资者信心不足.量能不放开的话,後期反弹空间都很有限,预计短线还会在2,600点附近继续振荡.

沪深300指数8月合约CIFQ1尾盘报2,878.8点,跌0.66%,成交量为58,927手.(完)