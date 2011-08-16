〔中国股市〕沪综指缩量收低,央票收益率意外上行令加息预期升温

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月16日电---中国股市沪综指周二冲高回落缩量收低,终结此前连四日涨势.今日一年期央票发行收益率意外上涨,令升息预期趋浓,加之2,620点上方前期跳空缺口压力沉重,在地产股领跌下,大盘成交低迷,振荡下行.
沪综指.SSEC收报2,608.166点,跌18.604点,或0.71%.沪市A股成交额续降至900亿元人民币,上日为908亿元.上海地产类指数.SSEP收盘大跌2.07%
"央票利率意外上行,给人感觉加息在即."华西证券分析师曹雪峰指出,这是导致沪指回落的主要因素;此外,技术上看,大盘已连续四个交易日上涨,所以今日出现下调也属正常.
中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在消除央票一二级利差倒挂,增加央票需求以助力回笼流动性.在降低再上调存款准备金率的同时,加息预期则有所趋浓.[ID:nCN1901651]
华泰证券分析师周林认为,股市成交量低迷说明目前市场分歧仍然很大,投资者信心不足.量能不放开的话,後期反弹空间都很有限,预计短线还会在2,600点附近继续振荡.
沪深300指数8月合约CIFQ1尾盘报2,878.8点,跌0.66%,成交量为58,927手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。