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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 14:54 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元全线走跌,此前公布的德国GDP数据逊于预期

0641GMT--欧元EUR=全线走跌,此前公布的德国GDP数据逊于预期.欧元兑美元跌至1.4378美元.交易商称,在1.4320美元下方据闻挂有止损单,1.45美元上方有选择权障碍.欧元兑瑞郎EURCHF=跌1%至1.1216瑞郎.

交易商仍对做多瑞郎持谨慎态度,因为市场预计,瑞士央行可能会大举遏制瑞郎最近的涨势.

市场聚焦法德峰会,两国领导人料在1600GMT时举行联合新闻发布会.

美元兑日圆JPY=持平于76.82日圆,仍盘旋在距离3月所及纪录低位76.25日圆不远处.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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