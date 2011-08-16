〔中国票据市场〕转贴利率微幅下跌,资金宽松助推成交偏活跃

路透上海8月16日电---中国票据市场转贴利率周二微幅下跌.尽管今日一年期央票发行收益率意外走升扰动加息预期,但鉴于票据市场反应相对滞後,转贴利率并未出现上行趋势,反而在资金宽松的推动下,机构收票热情偏高,推动其微幅下行.

交易员并指出,票据供需主要集中在1-3个月的短期品种,因对年底信贷规模预期偏紧,且不清楚明年政策情况,因此跨年票据成交相对偏少,预计近期转贴利率将以盘整为主.

"我们主要收短期的票据,最好1-3个月以内的."华南一银行交易员指出,"期限太长了,风险很高...,(转贴利率)最近应该是以盘整为主."

他并表示,尽管目前资金和规模均不紧张,但对未来紧缩政策的担忧,还是将压制收票意愿,预计近期票据市场都将处于不温不火的态势,转贴利率维持盘整态势.

中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在消除央票一二级利差倒挂,增加央票需求以助力回笼流动性.在降低再上调存款准备金率的同时,加息预期则有所趋浓.[ID:nCN1901651]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.5775/7.9440 8.9352/8.3602 9.3210/8.6064

上日 8.5608/7.9440 8.9475/8.3698 9.3210/8.6064

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变动 +1.67bp/ 0 bp -1.23bp/-0.96bp 0 bp/0 bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.7069%,较上日的6.7713%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1110/3.0330 3.2731/3.2031

上日 3.1107/3.0327 3.2820/3.2190

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)