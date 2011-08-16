〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

中国加强对银行等机构检查 严厉打击外汇违法违规--外管局官员

路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。