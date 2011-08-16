〔国际油市〕布兰特原油期货下跌逾1美元,美国数据黯淡令需求忧虑重燃

路透伦敦8月16日电---布兰特原油期货LCOc1周二下跌逾1美元,逆转昨日升势,因美国经济数据黯淡,令该国石油需求疲弱的忧虑重燃,而美元走强亦令油价承压.

0712GMT时,布兰特原油期货下跌1.21美元,至每桶108.70美元.美国原油期货CLc1亦下跌1.01美元,至每桶86.86美元.(完)