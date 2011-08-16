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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 15:23 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下跌逾1美元,美国数据黯淡令需求忧虑重燃

路透伦敦8月16日电---布兰特原油期货LCOc1周二下跌逾1美元,逆转昨日升势,因美国经济数据黯淡,令该国石油需求疲弱的忧虑重燃,而美元走强亦令油价承压.

0712GMT时,布兰特原油期货下跌1.21美元,至每桶108.70美元.美国原油期货CLc1亦下跌1.01美元,至每桶86.86美元.(完)

--编译 丁琦;审校 沈以文

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