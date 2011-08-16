《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月16日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:要使延续升势的前景转好,需要一目均衡迟行线连续两日收盘(10pm CET)在云区(现位于1.4456)上方.另一方面,若跌破1.4352(38.2%回档位),或重新打开下行空间,可能下探1.4140的日线图趋势线支撑,以及主要支撑位1.4055/02(上个波段低点/76.4%回档位).

英镑/美元:只有升破1.6520/49(76.4%回档位/支点),才会减弱短期加速下行的风险.不过,要再度进入偏空区域,须跌破1.6317/1.6299(两个级别的38.2%回档位).

欧元/英镑:密切关注0.8850和0.8981两个关键阻力位(两个不同级别的76.4%回档位),欧元只有升破上述水准,才能支撑其相对强势的表现.(完)

--编译 丁琦;审校 沈以文

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