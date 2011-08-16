《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透伦敦8月16日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:要使延续升势的前景转好,需要一目均衡迟行线连续两日收盘(10pm CET)在云区(现位于1.4456)上方.另一方面,若跌破1.4352(38.2%回档位),或重新打开下行空间,可能下探1.4140的日线图趋势线支撑,以及主要支撑位1.4055/02(上个波段低点/76.4%回档位).
英镑/美元:只有升破1.6520/49(76.4%回档位/支点),才会减弱短期加速下行的风险.不过,要再度进入偏空区域,须跌破1.6317/1.6299(两个级别的38.2%回档位).
欧元/英镑:密切关注0.8850和0.8981两个关键阻力位(两个不同级别的76.4%回档位),欧元只有升破上述水准,才能支撑其相对强势的表现.(完)
--编译 丁琦;审校 沈以文
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国