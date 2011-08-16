〔全球经济〕欧洲央行委员利卡宁:经济近来朝令人不安的方向发展

路透芬兰图尔库8月16日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周二表示,全球经济近几周来朝着令人不安且不确定的方向发展.

"最近数周国际间经济朝着令人不安的方向发展.对于经济成长的不确定性更甚于以往,"利卡宁在芬兰图尔库(Turku)一场研讨会的演讲中说道.

利卡宁称,欧洲央行已经采取果决的举措,来确保货币政策的传导.

"然而,单是货币政策并不能解除金融市场的紧张情况,因公共债务过高的问题依旧存在.这需要各国政府和议会采取行动来应对,"他说.(完)