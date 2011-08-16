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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 15:22 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元和兑美元双双上涨,受欧元区最新忧虑提振

路透苏黎世8月16日电---瑞郎兑欧元和兑美元周二上涨,因对欧元区危机的担忧重燃,促使投资者涌向瑞郎避险,尽管瑞士央行警告称或将采取更多措施来抑制瑞郎涨势.

0709GMT,瑞郎兑欧元EURCHF=较纽约收盘上涨0.9%,至1.1230瑞郎.

瑞郎兑美元CHF=上涨0.4%,至0.7807瑞郎.

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