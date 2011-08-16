〔外汇期权〕主要币种期权波动率下滑--IFR

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
IFR伦敦8月16日电---市场本周开局较为平稳,外汇期权波动率仍下滑,在今日亚洲交易时段降至新的低点.
一个月期美元/日圆期权波动率从昨日的11.4%降至10.7%,上周四曾创下日本震灾後新高14.2%.一年期期权波动率从上周四的13.65%和昨日的12.7%降至12.5%.市场交投兴趣有限,因现汇价格守在76日圆区域上段的窄幅区间.
一个月期澳元/美元期权波动率隔夜再度下跌1.0%至14.75%,较上周创下的14个月新高低近6.0%,风险逆转指标也回吐更多近期涨幅,因目前下行风险担忧减弱.
一个月期欧元/美元期权波动率开盘报约13.0%,昨日为13.5%,上周伊始曾创下14个月高位16.0%,目前正处于小时图实际波动率下方.不过风险逆转指标的跌势在放缓,一个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)从3.4%降至3.15%,暗示市场偏好欧元卖权.一年期价平期权波动率目前报13.6%,昨日报14.0%,上周则为14.7%.
一个月期英镑/美元期权波动率昨日从上周创下的2011年高位10.9%降至10.15%,但在今日英国公布CPI数据前寻获支撑.欧元/英镑期权波动率稳定在9.5%,上周四则创下10.0%的峰值.瑞郎gamma仍有买盘,因市场等待有关瑞郎汇率政策的决定.(完)
--编译 王洋; 审校 白云
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英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国