〔外汇期权〕主要币种期权波动率下滑--IFR

IFR伦敦8月16日电---市场本周开局较为平稳,外汇期权波动率仍下滑,在今日亚洲交易时段降至新的低点.

一个月期美元/日圆期权波动率从昨日的11.4%降至10.7%,上周四曾创下日本震灾後新高14.2%.一年期期权波动率从上周四的13.65%和昨日的12.7%降至12.5%.市场交投兴趣有限,因现汇价格守在76日圆区域上段的窄幅区间.

一个月期澳元/美元期权波动率隔夜再度下跌1.0%至14.75%,较上周创下的14个月新高低近6.0%,风险逆转指标也回吐更多近期涨幅,因目前下行风险担忧减弱.

一个月期欧元/美元期权波动率开盘报约13.0%,昨日为13.5%,上周伊始曾创下14个月高位16.0%,目前正处于小时图实际波动率下方.不过风险逆转指标的跌势在放缓,一个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)从3.4%降至3.15%,暗示市场偏好欧元卖权.一年期价平期权波动率目前报13.6%,昨日报14.0%,上周则为14.7%.

一个月期英镑/美元期权波动率昨日从上周创下的2011年高位10.9%降至10.15%,但在今日英国公布CPI数据前寻获支撑.欧元/英镑期权波动率稳定在9.5%,上周四则创下10.0%的峰值.瑞郎gamma仍有买盘,因市场等待有关瑞郎汇率政策的决定.(完)

--编译 王洋; 审校 白云

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