〔中国债市〕人民币利率互换整体上移约5个bp,追随央票发行收益率涨势

路透上海8月16日电---中国人民币利率互换(IRS)周二整体上移约5个基点(bp),受公开市场一年央票发行收益率意外上涨推动.交易员称,央票一级收益率的走升,致加息预期重燃.虽然具体时点尚难预计,但央行紧缩政策力度不减态势下,市场心态偏谨慎.

中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在消除央票一二级利差倒挂,增加央票需求以助力回笼流动性.在降低再上调存款准备金率的同时,加息预期则有所趋浓.[ID:nCN1901651]

上海一银行交易员称,受一年央票发行收益率走升影响,IRS整体上移约5bp.对于後市,"还是看整体会上去些,不单单是加息.主要还是对央行(继续)收紧的这个预期."

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.5280/3.6040 3.6442/3.7267 3.7233/3.8083 3.7783/3.8700 3.7450/4.0738

周一 3.5040/3.6000 3.5708/3.6625 3.6433/3.7333 3.6883/3.7800 3.6625/3.9700

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变动 +0.0240/+0.0040 +0.0734/+0.0642 +0.0800/+0.0750 +0.0900/+0.0900 +0.0825/+0.1038

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)