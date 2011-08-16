《外汇动态》欧元/美元下跌,疲软的经济数据增大政治家采取行动的压力

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
0726GMT---欧元/美元EUR=下跌0.45%报1.4376美元,1.4370下方和之後1.4320处有止损盘,投资者寻找法国和德国结成更加紧密的财政同盟的线索.
欧元债券不在议程之内,因此会议令市场失望的风险较低,但是花旗分析师称,会议可能令期待对债务危机采取坚定行动的人担忧."显而易见,今日公布的数据表明欧元区经济复苏正在放缓,政府提供即时而广泛的解决方案的压力增加."花旗在报告中写道.(完)
--编译 李富强;审校 高琦
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英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国