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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 15:38 BJT

《外汇动态》欧元/美元下跌,疲软的经济数据增大政治家采取行动的压力

0726GMT---欧元/美元EUR=下跌0.45%报1.4376美元,1.4370下方和之後1.4320处有止损盘,投资者寻找法国和德国结成更加紧密的财政同盟的线索.

欧元债券不在议程之内,因此会议令市场失望的风险较低,但是花旗分析师称,会议可能令期待对债务危机采取坚定行动的人担忧."显而易见,今日公布的数据表明欧元区经济复苏正在放缓,政府提供即时而广泛的解决方案的压力增加."花旗在报告中写道.(完)

--编译 李富强;审校 高琦

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