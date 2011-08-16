《Maguire专栏》大型投机客的谷物持仓量可能再次飙高

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 沈以文/李富强/侯向明

路透芝加哥8月16日电---大型投机客在谷物市场净持仓的名义价值近期跌破上年同期水平,为今年以来首次,显示投机客可能正从农产品市场抽身.投机客在过去一年里大举投入农产品市场,致使非商业性持仓量于今年初写下纪录新高.

然而,尽管最近大豆市场连续的多头结清可能暗示投资者对谷物的兴趣消退,但市场必须牢记,"投机客"兴趣在条件成熟时能迅速累积,譬如去年夏天玉米的非商业性持仓量在三个月内激增逾170%,因为作物生长条件恶化.而目前的情况和当时几乎如出一辙.

**净持仓价值缩水暗示对前景看法分歧**

虽然玉米价格继续盘旋在纪录高点,但大豆和小麦市场的运气则略逊一筹,导致美国主要谷物市场的整体持仓量总值缩水.