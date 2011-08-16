《Maguire专栏》大型投机客的谷物持仓量可能再次飙高

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Gavin Maguire 编译 沈以文/李富强/侯向明
路透芝加哥8月16日电---大型投机客在谷物市场净持仓的名义价值近期跌破上年同期水平,为今年以来首次,显示投机客可能正从农产品市场抽身.投机客在过去一年里大举投入农产品市场,致使非商业性持仓量于今年初写下纪录新高.
然而,尽管最近大豆市场连续的多头结清可能暗示投资者对谷物的兴趣消退,但市场必须牢记,"投机客"兴趣在条件成熟时能迅速累积,譬如去年夏天玉米的非商业性持仓量在三个月内激增逾170%,因为作物生长条件恶化.而目前的情况和当时几乎如出一辙.
**净持仓价值缩水暗示对前景看法分歧**
虽然玉米价格继续盘旋在纪录高点,但大豆和小麦市场的运气则略逊一筹,导致美国主要谷物市场的整体持仓量总值缩水.
此外,全球"其他"市场如股市、债市与汇市的剧烈起伏,已在近几个月引发一波避险,致使大型投机客的整体持仓量较今年稍早下降.
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国