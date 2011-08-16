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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 15:43 BJT

〔瑞郎汇率〕瑞士央行拒绝评论有关查核远汇汇率传言

路透苏黎世8月16日电---瑞士央行周二拒绝就汇率传言置评,传言称,瑞士央行正在该国远汇市场查核汇率,最远达三个月期.

瑞士央行曾于2009年3月至2010年6月之间干预汇市,遏制瑞郎过度升值,但导致2010年遭受瑞士央行历来最大年度亏损.

瑞郎兑美元与欧元近几周大幅上涨,瑞士央行再度面临干预呼声.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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