〔中美关系〕中美有责任加强宏观经济政策协调,共同提振市场信心--中国国家副主席

路透北京8月18日电---中国国家国家副主席习近平周四上午同美国副总统拜登会谈时称,中美有责任加强宏观经济政策协调,共同提振市场信心.

人民网援引习近平的话称,深化全面互利的中美经济夥伴关系.近期,国际金融市场动荡加剧、全球经济增长面临严峻挑战,中美作为全球最大的两个经济体,有责任加强宏观经济政策协调,共同提振市场信心,并通过二十国集团等机制改善全球经济治理,促进世界经济稳健复苏.

他指出,要充分发挥高层交往对增进战略互信的引领作用,继续加强协调合作,确保两国领导人在二十国集团、亚太经合组织、东亚峰会等多边场合会晤顺利成功.

进一步用好、发展好中美战略与经济对话、人文交流高层磋商、商贸联委会等机制,以及战略安全对话、亚太事务磋商等新增平台.继续扩大两军交流与合作,推进中美政党、地方、民间交流.

习近平指出,尊重彼此的核心利益是确保中美关系健康稳定发展的关键.进一步加强中美全球夥伴合作,中方愿同美方继续合作应对各种全球性和地区性挑战,保持和加强沟通协调,共同发挥负责任、建设性的大国作用.(完)