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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 15:52 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,关注英国通胀数据

路透伦敦8月16日电---英镑兑全线走坚的美元周二回落,因短线投机账户在英国通胀数据出炉前进行抛售,英镑兑疲软的欧元则微涨.因受疲弱的德国经济成长数据拖累,欧元下跌.

德国第二季经季节调整国内生产总值(GDP)初值较前季仅成长0.1%,此数据打压欧元和其它风险较高资产,并给美元提供全面支撑,因欧洲股市早盘下跌.

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