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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 16:10 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--8月16日

路透伦敦8月16日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 465,275 +4,675

锡 22,880 -15

铅 319,225 +10,925

锌 876,175 -1,700

铝 4,579,350 +21,675

镍 103,278 +6

铝合金 127,800 持平

NASAAC 152,600 +820

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 白云;审校 王冠中

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布

--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------

铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>

铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>

锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

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