摩托罗拉被谷歌收购，终结了从辉煌到没落的公司历程

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月15日电---摩托罗拉移动(MMI.N)被谷歌(GOOG.O)收购，标志着其81年历史的终结。摩托罗拉在1970年代发明了手机，其Razr手机几年前还曾在市面上异常火爆，但近年来公司逐渐没落，最终未能逃脱被收购的命运。

1928年：加尔文（Galvin)家族成立了加尔文制造公司，这家公司生产的第一个产品是电源转换器。

1930年：公司名称变更为摩托罗拉。加尔文家族三代人相继掌管摩托罗拉，直至2004年克里斯托弗・加尔文出局。

1943年：摩托罗拉公司上市，首次公开发行(IPO)每股价格为8.5美元。

1973年：摩托罗拉的马丁・库伯（Martin Cooper）发明了第一款手机，最初型号为DynaTAC。

1984年：DynaTAC开始投入商用，并被称为“砖头”机(或称大哥大)，後来被更轻更小的手机代替。

1989年：摩托罗拉推出MicroTAC，这是一款第一个将键盘隐藏在塑料翻盖之下的滑盖手机。

1994年：据Gartner的数据，摩托罗拉以32.5%的份额在全球手机市场独占鳌头，当时诺基亚市场份额为21%。

1990年代中期：欧洲建成了首个数字无线通讯网络，但摩托罗拉由模拟网向数字技术的转型很缓慢。

1996年：推出其标志性翻盖手机中的第一款StarTAC

2000年：摩托罗拉的市场份额降到13%，诺基亚则增加至31%，之後数年摩托罗拉的市场份额一直徘徊在15%左右。

2006年：7月份，摩托罗拉称超薄型Razr手机销量已经达到5,000万台。首席执行官埃德 桑德尔(Ed Zander)则称其销量将达到5亿台。但年底时Razr手机市场份额饱和，出现该款手机被免费赠送现象。摩托罗拉市场份额达到23%的最高点。

2007年：激进投资者卡尔・伊坎(CarlIcahn)推动摩托罗拉分拆业务，回购股票，并解雇其首席执行官。当年苹果推出首款iPhone。摩托罗拉当年市场份额为9%。

2008年1月：格里格・布朗接替桑德尔出任CEO。摩托罗拉当年有三个季度亏损。

2008年10月：桑杰・贾(Sanjay Jha)宣布全面使用安卓(Android)平台的计划，裁员数千人。年底摩托罗拉市场份额不足7%。

2009年11月：摩托罗拉与美国通信企业Verizon Wireless合作，成功的推出一款安卓系统手机Droid。

2011年1月：摩托罗拉被分拆为摩托罗拉解决方案和摩托罗拉移动。摩托罗拉宣布推出首款基于安卓系统的平板电脑，以与苹果的iPad竞争。

2011年7月21日：伊坎要求摩托罗拉从数千项专利中更好地创造价值；可能会将专利业务与手机业务分拆。

2011年7月28日：摩托罗拉推迟新产品的发布直到9月。第二季度市场份额为2.9%。

2011年8月15日：谷歌宣布以125亿美元收购摩托罗拉移动。（完）