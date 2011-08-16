〔路透基点〕五家银行参与国兴畜产股份的10亿台币等值五年期贷款

路透香港8月16日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,五家银行承贷国兴畜产股份有限公司(Kuo Hsing Poultry & Livestock Feeds Co Ltd)的首笔10亿台币等值五年期贷款.

委托主办行和额度分配行为第一商业银行、合作金库商业银行股份有限公司和台湾银行,三家银行各承贷2.5亿台币.

协办行华南商业银行股份有限公司和经理行台湾土地银行各自分别承贷1.7亿和8,000万台币.

签约仪式将在8月24日举行.

此项贷款包括:3.5亿台币定期贷款的A部分;2,000万美元信用证循环信贷额度的B部分;以及6.5亿台币循环信贷的C部分.B部分和C部分总和不得超过等值6.5亿台币.

台币贷款部分的利率为较一年期邮政储蓄利率加码55个基点,美元部分利率则为较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码65个基点.当台北外汇交易中心美元隔夜拆款利率(TAIFX3)与LIBOR间的利差超过50个基点,借款人需支付差额利息.

银行可按以下三种方式参贷:

对于承贷3亿台币或以上的,A部分可获得包含所有费用在内59.6个基点的价码,B部分可获得69个基点的价码,C部分可获得59个基点的价码,有20个基点的费用.

对于承贷2-2.99亿台币的,A部分可获得包含所有费用在内58.5个基点的价码,B部分可获得68个基点的价码,C部分可获得58个基点的价码,有15个基点的费用.

对于承贷1-1.99亿台币的,A部分可获得包含所有费用在内56.8个基点的价码,B部分可获得66个基点的价码,C部分可获得56.6个基点的价码,有8个基点的费用.

定期贷款A部分有两年的宽限期,分13个季度不等额偿还--2%(第一至第五个季度)、5%(第六至第十一个季度)、30%(第十二和第十三个季度).平均年限为4.3375年.

贷款条件包括,最低流动比率为1,最高债务比率为3.5,最低利息保障倍数为2,最低有形资产净值5亿台币.

所筹资金将用于资本支出,包括购地、收购工厂和设备采购,以及补充运营资本.

国兴畜产位于台湾南部,业务涉及禽畜类的饲养和销售.(完)