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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 16:29 BJT

〔欧洲股市〕续跌,受德国GDP数据不及预期打压

路透伦敦8月16日电---欧洲股市周二续跌,此前数据显示德国第二季经济成长低于预期.

0813GMT,德国DAX指数.GDAXI下挫2.4%,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌1.6%.(完)

--编译 杜明霞;审校 隋芬

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