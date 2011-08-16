〔欧洲汇市〕英国通胀数据公布後,英镑兑美元及欧元走高

路透伦敦8月16日电---英镑周二在英国通胀数据发布後上涨,因英国7月消费者物价指数(CPI)升幅略高于预估.

英镑兑美元GBP=D4从数据公布前的约1.6330升至1.6350,欧元/英镑EURGBP=D4从约0.8800降至0.8790的日低.(完)