〔西班牙经济〕第二季GDP初值增幅放缓,令衰退忧虑重燃

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透马德里8月16日电---周二的数据显示,西班牙第二季经济成长乏力,增长率进一步放缓,这令该国可能重现衰退的忧虑重燃,因为全球经济恶化冲击该国主要的出口市场.
西班牙第二季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.2%,逊于第一季按季增幅0.3%,按年增长率为0.7%.
"经济前景不妙.领先指标下滑,目前的综合采购经理人指数(PMI)显示经济正在萎缩,"法国巴黎银行的分析师Ken Wattret表示.
"虽然出口给经济带来了提振,但是整个欧元区经济前景恶化,西班牙经济料也难以增长,而且在一段时间里内需也无法提供助益."
在经济是否将面临新一轮衰退的问题上,分析师看法不一.路透访问八名分析师的调查显示,有三名分析师预计,西班牙经济将连续两个季度下滑,这符合官方所定义的衰退(经济连续两季萎缩),但是所有分析师都预计,至少至2012年这期间,该国经济成长最多只谈得上有气无力.(完)
--编译 兰秀娟;审校 白云
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国