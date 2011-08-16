〔西班牙经济〕第二季GDP初值增幅放缓,令衰退忧虑重燃

路透马德里8月16日电---周二的数据显示,西班牙第二季经济成长乏力,增长率进一步放缓,这令该国可能重现衰退的忧虑重燃,因为全球经济恶化冲击该国主要的出口市场.

西班牙第二季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.2%,逊于第一季按季增幅0.3%,按年增长率为0.7%.

"经济前景不妙.领先指标下滑,目前的综合采购经理人指数(PMI)显示经济正在萎缩,"法国巴黎银行的分析师Ken Wattret表示.

"虽然出口给经济带来了提振,但是整个欧元区经济前景恶化,西班牙经济料也难以增长,而且在一段时间里内需也无法提供助益."

在经济是否将面临新一轮衰退的问题上,分析师看法不一.路透访问八名分析师的调查显示,有三名分析师预计,西班牙经济将连续两个季度下滑,这符合官方所定义的衰退(经济连续两季萎缩),但是所有分析师都预计,至少至2012年这期间,该国经济成长最多只谈得上有气无力.(完)