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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 17:09 BJT

〔表格〕欧元区6月贸易顺差为9亿欧元,路透调查预估为进出口平衡

路透布鲁塞尔8月16日电---欧盟统计局周二公布:

* 欧元区6月贸易顺差为9亿欧元(路透调查预估为进出口平衡).

* 欧元区5月贸易收支修正後为顺差2亿欧元,初值为实现进出口平衡.

* 欧元区6月经季节调整的出口较前月下降4.7%,进口下降4.1%.

* 欧元区6月未经季节调整的出口较上年同期上升3%,进口亦上升3%.

具体数据如下(单位为10亿欧元):

欧元区17国 2011年 2010年 2011年 2011年

6月 6月 5月 1-6月

出口 143.0 138.3 148.8 847.3

进口 142.1 137.6 148.6 868.6

贸易收支 0.9 0.7 0.2 -21.3

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--编译 侯向明;审校 王洋

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