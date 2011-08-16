〔表格〕欧元区6月贸易顺差为9亿欧元,路透调查预估为进出口平衡

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透布鲁塞尔8月16日电---欧盟统计局周二公布:
* 欧元区6月贸易顺差为9亿欧元(路透调查预估为进出口平衡).
* 欧元区5月贸易收支修正後为顺差2亿欧元,初值为实现进出口平衡.
* 欧元区6月经季节调整的出口较前月下降4.7%,进口下降4.1%.
* 欧元区6月未经季节调整的出口较上年同期上升3%,进口亦上升3%.
具体数据如下(单位为10亿欧元):
欧元区17国 2011年 2010年 2011年 2011年
6月 6月 5月 1-6月
出口 143.0 138.3 148.8 847.3
进口 142.1 137.6 148.6 868.6
贸易收支 0.9 0.7 0.2 -21.3
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--编译 侯向明;审校 王洋
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国