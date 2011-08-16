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中国财经 | 2011年 8月 16日 星期二 17:06 BJT

〔中国外汇〕上半年短期外债超标等违规突出,将继续严控热钱流入--外管局

路透北京8月16日电---针对"热钱"流入保持高压态势,中国国家外汇管理局表示,今年上半年金融机构短期外债超指标等违规行为突出,未来将继续严厉打击跨境资金违规流动.

刊登在外管局网站的新闻稿称,今年上半年查处各类外汇违法违规案件1,865件,涉案金额超过160亿美元,同比分别增长26.2%和26.9%.同期,共处行政罚没款2.6亿元人民币,超过去年全年罚没款.

"在已查处的金融机构外汇违规行为中,短期外债超指标、违反规定办理结汇与售汇、违规办理资本项目资金收付、未对经常项目收付单证的真实性进行合理审查等较为突出",外管局指出,上述违规行为占全部涉案金额的57.9%.

此前数据显示,中国3月末外债馀额5,859.7亿美元,较去年末增6.7%;其中短期外债比例连续第八个季度上升,显示"热钱"流入增多.2010年热钱(国际短期投机套利资金)净流入355亿美元,占外汇储备增量的7.6%.

另外,外管局并公布,在已查处的企业外汇违规行为中,违反规定擅自改变外汇或者结汇人民币资金用途最为突出,其次是违反外债管理规定,再次是违规将外汇汇入境内或非法结汇.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国外管局网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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