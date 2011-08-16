〔中国外汇〕上半年短期外债超标等违规突出,将继续严控热钱流入--外管局

刊登在外管局网站的新闻稿称,今年上半年查处各类外汇违法违规案件1,865件,涉案金额超过160亿美元,同比分别增长26.2%和26.9%.同期,共处行政罚没款2.6亿元人民币,超过去年全年罚没款.

"在已查处的金融机构外汇违规行为中,短期外债超指标、违反规定办理结汇与售汇、违规办理资本项目资金收付、未对经常项目收付单证的真实性进行合理审查等较为突出",外管局指出,上述违规行为占全部涉案金额的57.9%.