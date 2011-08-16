〔中国外汇〕上半年短期外债超标等违规突出,将继续严控热钱流入--外管局

沪综指放量收升农业股领涨 资金回流带动大盘企稳
路透北京2月6日 - 中国股市沪综指周一放量收升。分析师表示，春节长假结束后A股资金回流，交易量逐渐恢复正常，且投资者对资金面担忧有所改善；受中央一号文件利好影响，农业板块今日走势强劲，带动场内人气趋暖，料后市大盘有望企稳回升。
路透北京8月16日电---针对"热钱"流入保持高压态势,中国国家外汇管理局表示,今年上半年金融机构短期外债超指标等违规行为突出,未来将继续严厉打击跨境资金违规流动.
刊登在外管局网站的新闻稿称,今年上半年查处各类外汇违法违规案件1,865件,涉案金额超过160亿美元,同比分别增长26.2%和26.9%.同期,共处行政罚没款2.6亿元人民币,超过去年全年罚没款.
"在已查处的金融机构外汇违规行为中,短期外债超指标、违反规定办理结汇与售汇、违规办理资本项目资金收付、未对经常项目收付单证的真实性进行合理审查等较为突出",外管局指出,上述违规行为占全部涉案金额的57.9%.
此前数据显示,中国3月末外债馀额5,859.7亿美元,较去年末增6.7%;其中短期外债比例连续第八个季度上升,显示"热钱"流入增多.2010年热钱(国际短期投机套利资金)净流入355亿美元,占外汇储备增量的7.6%.
另外,外管局并公布,在已查处的企业外汇违规行为中,违反规定擅自改变外汇或者结汇人民币资金用途最为突出,其次是违反外债管理规定,再次是违规将外汇汇入境内或非法结汇.(完)
欲浏览更多详情,请点选中国外管局网站:(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。