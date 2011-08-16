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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 16:37 BJT

〔表格〕英国7月CPI较前月持平,较上年同期升4.4%

路透伦敦8月16日电---英国国家统计局周二公布:

* 英国7月消费者物价指数(CPI)较前月持平,较上年同期升4.4%,路透调查预估为按年升4.3%.

* 英国7月零售物价指数(RPI)较前月下降0.2%,较上年同期上升5.0%,路透预估为按年升5.0%.

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