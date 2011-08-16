〔中国外汇〕外管局调减2011年度境内银行融资性对外担保指标规模

外管局网站的通知称,核定部分中资银行、法人制外资银行和外国银行分行2011年度指标合计7,637,622万美元.

通知并表示,境外机构在境外发行债券,拟由境内银行、非银行金融机构或企业提供对外担保的,境内担保人应经所在地外汇局报国家外汇管理局逐笔核准.(完)