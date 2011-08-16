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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 16:49 BJT

〔中国外汇〕外管局调减2011年度境内银行融资性对外担保指标规模

路透北京8月16日电---中国国家外汇管理局周二称,适当调减2011年度境内银行融资性对外担保指标规模,以促进国际收支基本平衡.

外管局网站的通知称,核定部分中资银行、法人制外资银行和外国银行分行2011年度指标合计7,637,622万美元.

通知并表示,境外机构在境外发行债券,拟由境内银行、非银行金融机构或企业提供对外担保的,境内担保人应经所在地外汇局报国家外汇管理局逐笔核准.(完)

欲了解更多详情,请点选外管局网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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