版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 16:47 BJT

〔标题新闻〕英国6月经季节调整後的房价较前月升0.6%,为3月以来首次上涨,但按年仍下滑2%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7HH05C]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐