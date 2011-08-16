《即时观点》英国7月通胀升速略快于预期,未来物价料将续升

路透伦敦8月16日电---英国国家统计局周二公布,英国7月消费者物价指数(CPI)升速略快于预期,因零售商已在6月夏季销售季期间大幅下调价格.

英国央行已预计,物价将进一步上涨.该行预计,今年稍晚通胀率将在5%水平见顶,之後在未来两年的时间内回落至2%的目标水平之下.

但是,如果英国央行希望为经济注入更多资金,以提振脆弱的经济复苏,那麽高通胀将成为一道重要障碍.

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关键点:

--酒类和烟草价格较上年同期涨幅创1997年1月有记录以来最高

--服装和鞋类价格较上年同期涨幅创1997年1月有记录以来最高