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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 17:11 BJT

〔表格〕欧元区第二季GDP初值为较前季增长0.2%,较上年同期增长1.7%

路透8月16日电---欧盟统计局周二公布,欧元区第二季GDP初值为较前季增长0.2%,较上年同期增长1.7%.

以下为详细数据(变动百分比):

2011年 2010年

Q2 Q1 Q4 Q3

欧元区 较上季 0.2 0.8 0.3 0.4

较上年同期 1.7 2.5 2.0 2.0

欧盟 较上季 0.2 0.8 0.2 0.5

较上年同期 1.7 2.5 2.1 2.2

数据细节请点选(here)

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--编译 丁琦;审校 艾茂林

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