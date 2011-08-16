〔中国债市〕短券收益率小涨,央票发行利率意外上行引起市场波澜

路透上海8月16日电---中国银行间债市周二现券行情跌宕起伏.受央行票据发行收益率意外上调影响,现券收益率早盘全线普涨3-5个基点(bp),但午後中长端品种相继收复先前失地,因宽松资金面支撑,且多数投资者并不判定央行短期内将必然升息.

"(央票)结果刚出来的时候,(收益率)确实是涨了一点,但之後中长端又回来了,可能是大家仔细想想後,觉得加息可能性还是比较小."北京一银行交易员他称,因为此次上调的是一年期央票,因此短端受直接影响更大,收益率最终仍有小幅上行.

他并表示,央行此举是不是就意味着升息目前还不能确定,但至少释放了一个信号,年内货币政策可能没有市场之前预计的会有明显松动,投资者短期内可能会更加谨慎一些.不过从进出口行新债招标的结果来看,市场需求还是不错的,短期内应该不会有大幅的调整.

中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨8个bp,至3.5840%,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在消除央票一二级利差倒挂,增加央票需求以助力回笼流动性.在降低再上调存款准备金率的同时,加息预期则有所趋浓.[ID:nCN1901651]

华中另一券商交易员指出,此次央票发行收益率上调令市场颇感意外,因为市场原来预期货币政策或有定向放松,但即便上调了央票发行收益率,目的可能是为了更多回笼资金,加息的可能性还不大.

中国央行上周五称,虽然有利于价格稳定的因素增多,但基础还不牢固形势并不乐观,将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并称将合理运用利率等价格调控手段,调节资金需求和投资储蓄行为.[ID:nCN1664943]

上周中国公布7月CPI(居民消费价格指数)同比涨6.5%,创37个月新高.不过分析师普遍认为,中国物价指数或将自8月逐步回落.鉴于恰逢欧美经济成长前景高度不确定之际,中国央行加息等政策调整时点可能推迟,料政策稳健性会增强.

剩馀期限近0.28年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交续居首,收报100.3元,对应收益率3.6262%,成交123.58亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9939 3.2294

上日 2.8528 3.2407

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6554/3.5804

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6154/3.5424

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2124/4.1369

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