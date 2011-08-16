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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 17:56 BJT

〔标题新闻〕洲际交易所(ICE)宣布推出低硫气油期货、期权及互换合约,2011年9月19日开始交易

注:气油(gasoil).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB9872]

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