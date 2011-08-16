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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 17:51 BJT

《外汇动态》美国黯淡经济前景让美元来到十字路口

0918GMT---周五公布的美国消费者信心指数跌至1980年代以来最低,而本周一数据又显示,纽约地区8月制造业活动连续第三个月收缩.由于美国近期的债务协议已实质上排除新推财政刺激的可能性,重任落到美国联邦储备理事会(美联储,FED)的超宽松货币政策身上.

有人或许认为,这将重新激起以美元为融资货币的利差交易.但也有人认为,美国经济前景的重新恶化会起到相反的作用,将重新引发对深具流动性的美国公债市场的避险需求.(完)

--编译 隋芬;审校 高琦

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