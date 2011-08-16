〔英国经济〕央行总裁称通胀应会在2012年下滑,但时机和幅度不确定

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透伦敦8月16日电---英国央行总裁金恩周二致函财政大臣奥斯本说明为何通胀持续高于目标时称:
* 高通胀反映出增值税上调,以及过去能源和进口价格上涨
* 通胀应会在2012年下滑,时机和幅度非常不确定
* 就中期而言,通胀低于或高于目标的机率大致相等
* 上次会议以来金融资产与能源价格大幅波动,央行将密切注意
* 全球增长放缓的迹象降低了大宗商品和贸易价格进一步上涨的风险
* 近期股市与欧元区的动态尤其值得关注
* 货币政策委员会(MPC)注意到过快拉低通胀可能造成产出波动的风险
* MPC能在必要时利用利率或量化宽松措施来应对任何方向的风险
* 在有关通胀前景的风险平衡方面,MPC存在一系列的看法.
英国财政部称:
* 欢迎英国央行有关灵活应对经济前景的承诺
* 英国经济无法免受全球事件的影响,政府致力于减赤计划
* 政府将进一步推动供应端的改革.(完)
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国