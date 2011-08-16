〔英国经济〕央行总裁称通胀应会在2012年下滑,但时机和幅度不确定

路透伦敦8月16日电---英国央行总裁金恩周二致函财政大臣奥斯本说明为何通胀持续高于目标时称:

* 高通胀反映出增值税上调,以及过去能源和进口价格上涨

* 通胀应会在2012年下滑,时机和幅度非常不确定

* 就中期而言,通胀低于或高于目标的机率大致相等

* 上次会议以来金融资产与能源价格大幅波动,央行将密切注意

* 全球增长放缓的迹象降低了大宗商品和贸易价格进一步上涨的风险

* 近期股市与欧元区的动态尤其值得关注

* 货币政策委员会(MPC)注意到过快拉低通胀可能造成产出波动的风险

* MPC能在必要时利用利率或量化宽松措施来应对任何方向的风险

* 在有关通胀前景的风险平衡方面,MPC存在一系列的看法.

英国财政部称:

* 欢迎英国央行有关灵活应对经济前景的承诺

* 英国经济无法免受全球事件的影响,政府致力于减赤计划