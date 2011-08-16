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公司新闻(中文) | 2011年 8月 16日 星期二 18:23 BJT

〔标题新闻〕德国大众汽车(福斯汽车)称7月大众品牌汽车出货量增加17.2%,1-7月增加12.5%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA0817]

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