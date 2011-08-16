中药合剂“麻杏石甘-银翘散”或可有效治疗甲流--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约8月16日电---据一项研究，对于普通甲流患者，中国一种中药合剂在缓解发烧症状上可能与抗病毒药物达菲的效果相当。

研究中使用的中药合剂名称为“麻杏石甘-银翘散”，中医用它来治疗感冒、发热有着悠久的历史，而且还被添加到饮料当中。

此次研究的带头人、北京呼吸疾病研究所两位专家王辰与曹彬称，麻杏石甘-银翘散在西方并不多见，不过在日本、韩国与德国等国也可以找到。

研究人员写道：“达菲与麻杏石甘-银翘散，无论是单独用药还是混合用药，都能缩短甲流患者退烧时间。”

“这些数据显示，麻杏石甘-银翘散或许可以作为治疗甲流的替代用药。”

不过研究结果对于全球流感患者有何意味尚难断言，因研究仅涵盖中、青年成人，这些人除了普通甲流症状外并无其他疾病。

马里兰大学医学院教授劳力行(Lixing Lao，音译)表示：“对于重症患者，这种中药或许不起作用。这个我们还不知道。”他没有参与此次研究。（完）