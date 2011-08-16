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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 21:24 BJT

〔表格〕美国7月工业生产较前月成长0.9%,产能利用率为77.5%

路透8月16日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二公布的数据显示:

* 美国7月工业生产较前月成长0.9%(预估为增长0.5%);6月修正後为成长0.4%(前值为成长0.2%)

* 7月产能利用率为77.5%,创下2008年8月以来最高,市场预估为76.9%.

经季节调整的数据如下:

7月 6月 5月 11年7月/10年7月

工业生产(%) 0.9 0.4 0.2 3.7

前 值(%) 0.2 -0.1

工业生产指数 94.2 93.3 93.0

7月 6月 5月 10年7月

产能利用率(%) 77.5 76.9 76.7 75.3

前 值(%) 76.7 76.7 (完)

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--编译 王洋;审校 侯向明

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