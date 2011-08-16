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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 19:18 BJT

〔美股业绩〕沃尔玛第二季持续营运部门EPS为1.09,并上调全年EPS预估

路透8月16日电---沃尔玛(WMT.N)宣布:

* 第二季持续营运部门每股盈馀1.09美元

* 预计第三季EPS为0.95-1.00美元

* 第二季营收为1,086亿美元

* 上调全年每股盈馀(EPS)预估

* 预计本财年EPS介于4.41-4.51美元

汤森路透I/B/E/S预估:

* 沃尔玛第二季EPS为1.08美元,营收为1,083.6亿美元

* 沃尔玛第三季EPS为0.97美元

* 沃尔玛2012财年EPS为4.46美元.(完)

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