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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 19:16 BJT

〔美股盘前〕沃尔玛股价在盘前交易中上涨0.5%,此前公布业绩

路透纽约8月16日电---沃尔玛(WMT.N)股价在周二盘前交易中上涨0.5%,此前公布业绩.[ID:nCN1902843]

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