〔国际油市〕亚洲柴油市场走软,供给持续高企和需求低迷继续拖累市场

路透新加坡8月16日电---亚洲柴油近月合约周二走软,因供给持续处在高位以及该地区需求低迷继续拖累市场.
0830GMT时,柴油近月9月合约裂解价差下跌0.39美元,至每桶18.34美元.同时9月/10月跨月价差走阔0.03美元至每桶正价差0.06美元.
一位新加坡馏分油交易商说,"裂解价差仍受到相当好的支撑,但台塑产能恢复时状况将有所改变.我们还要关注日本出口,以观察日本是否会把更多的柴油留在国内使用."
虽然台塑曾表示其定于8月20日重启产能的计划尚需政府批准,但目前还不清楚该公司何时能全部恢复柴油出口.
9月柴油裂解价差下跌0.39美元,至每桶较迪拜原油升水18.34美元.
航煤裂解价差下跌0.44美元,至每桶20.29美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 123.25 123.65 123.45 123.70 -0.25 -0.20
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 121.50 121.90 121.70 121.50 +0.20 +0.16
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.40 122.80 122.60 122.40 +0.20 +0.16
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 123.90 124.30 124.10 123.95 +0.15 +0.12
8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.05 121.91 +0.14 +0.11
9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.11 121.94 +0.17 +0.14 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋