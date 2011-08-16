(重发)〔东南亚股市〕主要股指回落,新加坡股市表现欠佳

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路透曼谷8月16日电---主要东南亚股市周二回落,回吐稍早涨幅,因欧洲最大经济体德国经济陷入停滞,引发了避险情绪,并引发了尾盘时段大盘股和金融股的卖盘.

风险偏好似乎正快速减弱,因投资者担心欧美需求减弱可能带来的负面影响,从而导致市场对该地区经济增长速度的乐观情绪有所减弱.

信心减弱打击那些更仰赖出口的市场,尾盘时段的卖压打压新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收低1.5%,印尼股市.JKSE、泰国股市.SETI和马来西亚股市.KLSE也下跌.

券商对依赖于内需的市场的乐观情绪增强,鉴于过去一周发达市场资金大量外流,他们预期新兴市场近期资金外流的局面或已经到底.

基金追踪机构EPFR的数据显示,8月10日止当周发达市场资金流出194亿美元,新兴市场资金净流出74亿美元,而新兴亚洲市场资金净流出49亿美元.

CIMB Securities已"加码"印尼和泰国股票,指因国内需求和盈利前景更具韧性,尽管对欧元区风险持谨慎态度.

"我认为,风险仍来自于欧元区债务问题和银行业.近期而言,经济成长疲软和对欧元区的忧虑或将继续打击市场人气,"地区策略师Chang Chiou Yi称.

亚洲股市回吐早前部分涨幅,因此前公布的数据显示,德国第二季经济增幅极小,这增强了法德两国就欧元区债务危机问题进行会谈前的全球不确定性.

1139GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2832.73 -41.67 -1.45 -11.20 3190.04

马来西亚 .KLSE 1498.24 -1.50 -0.10 -1.36 1518.91

泰国 .SETI 1077.02 -9.30 -0.86 +4.29 1032.76

印尼 .JKSE 3953.28 -6.75 -0.17 +6.74 3703.51

菲律宾 .PSI 4372.70 40.07 +0.92 +4.08 4201.14

越南 .VNI 386.48 2.16 +0.56 -20.26 484.66

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(完)