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债券 | 2011年 8月 16日 星期二 19:53 BJT

〔标题新闻〕法德两国领导人周二将讨论在EMU各国实行"债务刹车"法案的可能性--消息

注:EMU为欧洲经济暨货币联盟的简称

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nLDE77F0IV]

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