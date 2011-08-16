〔美股业绩〕沃尔玛第二季获利增加,但美国同店销售下滑(更新版)

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
(新增细节)
* 第二季扣除特殊项目的EPS为1.12美元,华尔街预估为1.08美元
* 美国同店销售下滑0.9%
路透芝加哥8月16日电---沃尔玛(WMT.N)在美国开业至少一年的打折店第二季销售下滑0.9%,为连续第九个季度下滑,因其正苦于吸引便宜货买家.
作为全球最大的零售商,沃尔玛周二表示,其持续经营业务第二季的每股盈馀(EPS)为1.09美元,高于上年同期的0.97美元,也接近其之前预估的1.05-1.10区间的高端.
不计外汇衍生品市场价值的下降、并购成本和其它特殊项目,沃尔玛第二季EPS为1.12美元,汤森路透I/B/E/S调查的分析师给出的平均预估为1.08美元.
5月时,沃尔玛称,扣除燃料,其在美国的沃尔玛连锁店同店销售最多下滑1%.而据汤森路透的数据,分析师平均预估沃尔玛同店销售下滑0.6%.
其山姆会员店(Sam's Club)和国际店面销售强劲,帮助沃尔玛减轻了国内同店销售下滑的冲击.
不过目前美国业务仍是沃尔玛的最大业务,2011财年时占其总营收的62.1%.
由于美国失业率高企且通胀侵蚀消费者的购买力,顾客越来越多地选择在价格更低的超市消费.(完)
--编译 王洋;审校 侯向明
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国