〔美股业绩〕沃尔玛第二季获利增加,但美国同店销售下滑(更新版)

(新增细节)

* 第二季扣除特殊项目的EPS为1.12美元,华尔街预估为1.08美元

* 美国同店销售下滑0.9%

路透芝加哥8月16日电---沃尔玛(WMT.N)在美国开业至少一年的打折店第二季销售下滑0.9%,为连续第九个季度下滑,因其正苦于吸引便宜货买家.

作为全球最大的零售商,沃尔玛周二表示,其持续经营业务第二季的每股盈馀(EPS)为1.09美元,高于上年同期的0.97美元,也接近其之前预估的1.05-1.10区间的高端.

不计外汇衍生品市场价值的下降、并购成本和其它特殊项目,沃尔玛第二季EPS为1.12美元,汤森路透I/B/E/S调查的分析师给出的平均预估为1.08美元.

5月时,沃尔玛称,扣除燃料,其在美国的沃尔玛连锁店同店销售最多下滑1%.而据汤森路透的数据,分析师平均预估沃尔玛同店销售下滑0.6%.

其山姆会员店(Sam's Club)和国际店面销售强劲,帮助沃尔玛减轻了国内同店销售下滑的冲击.

不过目前美国业务仍是沃尔玛的最大业务,2011财年时占其总营收的62.1%.

由于美国失业率高企且通胀侵蚀消费者的购买力,顾客越来越多地选择在价格更低的超市消费.(完)