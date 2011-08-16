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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 20:39 BJT

〔表格〕美国7月进口物价较前月上涨0.3%,出口物价下滑0.4%

路透8月16日电---美国劳工部周二公布,美国7月进口物价较前月上涨0.3%,路透预估为下滑0.1%.出口物价下滑0.4%,路透预估为上涨0.1%.

7月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

7月　 6月 (前值)　11年/10年7月

进口物价 0.3 -0.6 -0.5 14.0

出口物价 -0.4 0.1 0.1 9.8 (完)

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--编译 王洋;审校 侯向明

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