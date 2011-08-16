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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 20:40 BJT

〔表格〕美国7月房屋开工下滑1.5%,年率为60.4万户

路透8月16日电---美国商务部周二公布:

* 美国7月房屋开工下滑1.5%,年率为60.4万户(预估为60万户)

* 美国7月建筑许可下滑3.2%,年率为59.7万户(预估为60.5万户)

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