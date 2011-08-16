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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 21:08 BJT

〔美国热股〕沃尔玛同店销售下滑,第二季获利增加

路透纽约8月16日电---沃尔玛(WMT.N)在美国开业至少一年的打折店第二季销售下滑0.9%,为连续第九个季度下滑,因其正苦于吸引便宜货买家.

作为全球最大的零售商,沃尔玛周二表示,其持续经营业务第二季的每股盈馀(EPS)为1.09美元,高于上年同期的0.97美元,也接近其之前预估的1.05-1.10美元区间的高端.[ID:nCN1902965]

周二盘前公司股价上涨1.5%,报50.73美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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