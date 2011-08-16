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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 21:12 BJT

〔美国热股〕家得宝上调财测,股价盘前上涨

路透纽约8月16日电---家得宝(HD.N)同店销售连续第九个季度表现优于竞争对手Lowe's(LOW.N).此家装连锁店还上调本会计年度财测.

周二盘前公司股价上涨1.7%,报32.00美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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