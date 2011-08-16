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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 21:24 BJT

〔美国热股〕瑞银下调摩托罗拉移动评级至中性,後者股价盘前微跌

路透纽约8月16日电---瑞银将摩托罗拉移动(MMI.N)评级从买入下调至中性,在谷歌(GOOG.O)对其发起收购後下调摩托罗拉评级.

盘前摩托罗拉移动股价微跌0.2%,报38.05美元.谷歌股价微跌0.8%,报553.00美元.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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