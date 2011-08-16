〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差处于两周高位,受未来供应料减少提振

路透新加坡8月16日电---亚洲石脑油价格周二连续第四天上涨,至近14日高位.裂解价差亦处于两周高位,因未来供应减少令人气保持坚挺.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)购买5万吨公开规格9月下半月到岸石脑油,其以成本加运费的价格较日本现货价格每吨升水约1.00美元.
交易商表示,基本面更加强劲,因印度和日本出口减少或将提振市场.
汽油裂解价差升至六周高位,因中国今年出口料较去年减少,供给趋紧,而需求稳健.
日本公开规格9月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上扬1.50美元,至每吨935.00美元,为8月4日触及每吨967.50美元以来最高.
10月上半月和11月上半月互换逆价差达每吨2.00美元,为5月27日触及2.50美元以来最阔.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨0.07美元至每吨升水118.93美元,为8月1日触及每吨119.75美元以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 934.50/935.50 933.50 +1.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 101.39/101.49 101.25 +0.19
8月石脑油互换NAF-1M-S 932.50/934.50 931.00 +2.50
9月石脑油互换NAF-2M-S 931.00/933.00 929.75 +2.25
97号现货汽油GL97-SIN 126.20/126.30 124.70 +1.55
95号现货汽油GL95-SIN 122.75/122.85 121.80 +1.00
92号现货汽油GL92-SIN 119.60/119.70 118.60 +1.05
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.16/18.26 17.35 +0.86 (完)
--编译 许娜;审校 侯向明