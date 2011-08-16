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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 21:56 BJT

〔美国评等〕惠誉确认美国AAA评等,展望稳定

路透纽约8月16日电---惠誉周二称:

* 确认美国"AAA"级评等,展望稳定.

* "AAA"的评等反映了美国在全球金融体系中的关键地位,以及其富有弹性、多元化和富有的经济.

* 确认美国"AAA"评等反映了美国拥有极高信誉的关键基础并未改变.

* 美元和美国公债仍是"全球性指标".

* 美国经济复苏将再拾动能,高于趋势水平的经济增长期之後GDP增速将至少为2.25%.(完)

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