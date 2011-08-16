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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 21:32 BJT

〔美国热股〕Renaissance Learning同意被收购,股价盘前飙升24%

路透8月16日电---Renaissance LearningRLRN.O称,同意被私募股权投资公司Permira[PERM.UL]收购,交易金额约4.4亿美元.

周二盘前,Renaissance Learning股价飙升24%,报14.67美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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