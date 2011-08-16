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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 21:35 BJT

〔美国热股〕Urban Outfitters公布第二季业绩,利润率下滑

路透8月16日电---女装零售商Urban Outfitters(URBN.O)周一公布第二季业绩,由于大幅打折,公司利润率下滑.

周二盘初公司股价急跌13.2%,报25.78美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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